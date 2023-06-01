¸ø¼°Îý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¥¹¥±¥ë¥È¥óÃË»Ò¤Î¹â¶¶¹°ÆÆ¡á9Æü¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¶¦Æ±¡Û¥¹¥±¥ë¥È¥óÃË»Ò¤Ç41ºÐ¤Î¹â¶¶¹°ÆÆ¡Ê¥¨¥Õ¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¤¬9Æü¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç½é¤Î¸ø¼°Îý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£2Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¸½Ìò¤òÂà¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£8°ÌÆþ¾Þ¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡ÖËèÆüµ¤»ý¤Á¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½¸ÂçÀ®¤Î¥ì¡¼¥¹¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï2019¡Á20Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£