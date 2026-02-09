◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート 団体 決勝(大会3日目/現地8日)2大会連続の銀メダルに貢献した三浦璃来選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが自身の演技を振り返りました。りくりゅうペアはショートプログラムに続き、決勝のフリーでも自己ベストを更新。ペア全体1位となり、後続の坂本花織選手と佐藤駿選手へバトンを繫ぎました。パーソナルベストの演技にも三浦選手は「それでもまだまだ