»ä¤Ï¥Á¥Ê¥Ä¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ç¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¡×¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÏÃ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ÞÍ§2¿Í¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Ìµ¸À¤Ë¡£¡Ö¥¸¥àÉÔÎÑ¤ÏÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹2¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ö¿È¶á¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¢¤Î»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¥ä¥¨¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Çµ¯¤­¤¿ÉÔÎÑ¤ÎÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³Î¤¿¤ë¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥°¥ì¡¼¤Ê´Ø·¸¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤­µÞ¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡×