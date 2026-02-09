¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦FIELD OF VIEW¤¬¡¢Ì¾¶Ê¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡×¤«¤é30Ç¯¤È¤Ê¤ë3·î11Æü¡¢23rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥é¥é¥é¥é¡Á¼¡¤ÎForever¡Á¡×¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡Á30th Ver¡Á¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£CD¤Ï3·î25ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢30¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Å¤Î¥Ç¥å¥¨¥ê¥¹¥È´¿´î¡ª¡Ö³é¤¤¤¿¶«¤Ó¡×Ç®¾§¤¹¤ëFIELD OF VIEW¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡×¤Ï¡¢1996Ç¯3