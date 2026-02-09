¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¼«ºß¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Øá°Í·Ï¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Äº´¡¹ÌÚÍû»Ò¡£¼¡À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦BanG Dream!¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡¢Ave Mujica¤ÎGt.&Vo.¥É¥í¥ê¥¹/»°³Ñ½é²ÚÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥­¥é¥Ã¤È¥×¥ê¡ù¥Á¥ã¥ó¡Ù(Æú¥Îºé¤À¤¤¤¢Ìò)¡¢¡Ø¤«¤²¤­¤·¤ç¤¦¤¸¤ç!!¡Ù(»³ÅÄºÌ»ÒÌò)¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¿ÀÆàÀî¡¦K