¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê1·î¡Ë21:00 ·ë²Ì0.38% Í½ÁÛ0.4%Á°²ó0.28%¡ÊÁ°·îÈæ) ·ë²Ì3.79% Í½ÁÛ3.83%Á°²ó3.69%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)