¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª»þÃ»¥ï¥¶¤ËÃíÌÜ ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤óºî¤ê¤ÏÂçÊÑ¡£¥á¥¤¥ó¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡¢ÉûºÚ¤Ï¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢º®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¡ÖÆ¦Éå¥µ¥é¥À¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿åÀÚ¤ê¤Ê¤·¤Ç¤â¥Ù¥Á¥ã¥Ù¥Á¥ã¤·¤Ê¤¤¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¡¢ºî¤êÊý¤Ë¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª º®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤±öÇß¤Ë¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤¿¿Í¤âÀä»¿¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Êºî¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡¢¡Ö¿åÀÚ¤êÉÔÍ×¤Ê¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×