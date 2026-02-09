¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤ÎMEGUMI¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤ÊMEGUMIÁ°ºî¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°30°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÆ°°÷196Ëü¿Í¤òµ­Ï¿¡£¸¶ºî¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô78ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä²ÎÉñ´ì¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ØÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿