²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¿²ÊÖ¤ê¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡ÛÁÐ»Ò¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö¿²ÊÖ¤ê¡×¤ò½¬ÆÀ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊâ¤à¿ÍÀ¸¤ÎÆ»¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤­¤¿¤é¤è¤¤¤Ê¤¢¡×Êì¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤âÌÀ¤«¤¹Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÄï¤¯¤ó¤Ë¤Ä¤Å¤­¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤â¿²ÊÖ¤ê¥³¥í¥ó¥³¥í¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÁÐ»Ò¤¬¿²ÊÖ¤ê¤·¤Þ¤¯¤ê¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿