​¹â»ÔÁíÍý¤ÏÀè¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤Î2Ç¯´Ö¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È​¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍý¡Ê²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¹â»ÔÁíÍý¡ÖÌîÅÞ¤Î³§ÍÍ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²ÆÁ°¤Ë¤Ï¹ñÌ±²ñµÄ¤ÇÃæ´Ö¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Þ¤¿Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆ¨¤²¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥¦¥Þ¥ÁÀìÌç¤Î°åÌ³´±¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ê¿Ç»¡