¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÃ«·ý»Î¡Ê35¡Ë¤¬2·î7Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¡Ê33¡Ë¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡¢17ºÐ¥â¥Ç¥ëÂ©»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¯¤ó¡×¡ÖDNA¤ÏÁè¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ê¤¡¡× ¡ÖNew York Mets¤Î¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ½ä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¶öÁ³¡¢Àé²ìÁª¼ê¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ùÃ«¤ÈÀé²ì¤¬¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ