°ìÉ¼¤Î³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤¬¡¢8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö°ìÉ¼¤Î³Êº¹¡×²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÄÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤¬½°±¡Áª¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤áÁÊ¾Ù½°±¡Áª¤ÎºÇÂç³Êº¹¤Ï2.09ÇÜ 8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤¬¡Ö1É¼¤Î³Êº¹¡×¤¬À§Àµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÇÁªµóÌµ¸ú¤ÎÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ÎÃÏÊý¤Ç¤â9Æü