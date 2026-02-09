◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・女子ビッグエア予選(大会3日目/現地8日)8位で決勝進出を決めた鈴木萌々選手。試合後のインタビューに応じ、決勝へ向けた意気込みを語りました。今大会が初出場となった、チーム最年少18歳の鈴木選手。1回目は技を成功させ「79.00」をマークしますが、2回目には着地に失敗すると、バランスを崩し転倒。ヘルメットが割れるほどの衝突で頭を強打し、立ち上がる際は目に涙を浮