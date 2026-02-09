¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¹¥¤­¤À¤±¤É¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Î¡Ö¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡£¤Û¤É¤è¤¤È´¤±´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ÈÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Õ¥êー¥¹¥Ñ¥ó¥Ä