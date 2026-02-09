º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Î¤¿Æ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸îÇ­¤Á¤ã¤ó¡£¿·¤·¤¤¤ª²È¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç­¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏThreads¤Ë¤Æ¡¢4.1Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï7000·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§Î¤¿Æ¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¡ØÇ­¤ÎÍÍ»Ò¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥­¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Î¾å¤Ç¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Û ¸«¤¿¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë º£²ó¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖHaluca.S¡×¤µ¤ó¡£