1.¹¢¤ò¥´¥í¥´¥íÌÄ¤é¤¹ Ç­¤ÎÆ¬¤äÇØÃæ¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ¨¤Î¾å¤ÇÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢Ç­¤¬¹¢¤ò¥´¥í¥´¥íÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¹¢¤Î¥´¥í¥´¥í²»¤Ï¡¢»ÒÇ­¤¬À¸¸å2Æü¤Ë¤Ï½Ð¤»¤ë¸¶»ÏÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤Ç¡¢ÊìÇ­¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¡¢ÊìÆý¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÊìÇ­¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Ç­¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ°Â