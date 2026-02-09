¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢¼«Ì±¤¬Îò»ËÅªÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿½°±¡Áª¤ò¼õ¤±¤ÆÅÞËÜÉô¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿£²Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Î¿©ÎÁÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁá´ü¤ËÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¹ñÌ±²ñµÄ¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢¡Ö²ÆÁ°¤Ë¤ÏÃæ´Ö¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£·ûË¡²þÀµ¤Ë¤â¡ÖÄ©Àï¡×¤·¡¢À§Èó¤òÌä¤¦¹ñÌ±ÅêÉ¼¤ÎÁá´ü¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¡¢´Ä¶­À°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±¤Ï¡¢ÁíÄê¿ô¤Î£³Ê¬¤Î£²¤òÄ¶¤¨¡¢Àï¸åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£³£±£¶µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·