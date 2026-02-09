½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢¿´¤Þ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Á´¹ñ¤Ë¥Ùー¥«¥êー¡õ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¡ÖPÂTISSERIE PINÈDE¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥Ô¥Íー¥É¡Ë¡×¤«¤é¡¢½Õ¤òºÌ¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ºù¤äçõ¡¢¥Ç¥³¥Ý¥ó¤Ê¤É½Õ¤é¤·¤¤ÁÇºà¤òìÔÂô¤Ë»È¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£