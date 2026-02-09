¹ñÌ³±¡¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¤Ï6Æü¤Ë¹ñÌ³±¡À¯ºöÄêÎã¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ¤Î¿·À®Ä¹¥Ý¥¤¥ó¥È°éÀ®²ÃÂ®¤Î¶ÈÌ³¥×¥é¥ó¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ­¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¡¦¾¦¶ÈËÇ°×¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È»Ê¤Î¹¦ÆÁ·³¡Ê¥³¥ó¡¦¥À¡¼¥¸¥å¥ó¡Ë»ÊÄ¹¤Ï¡¢¡Ö2020Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÃæ¹ñ½»Ì±1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ8¡¥5¡óÁý²Ã¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹¦»ÊÄ¹¤Ï¡¢¡Ö20-25Ç¯¤ËÃæ¹ñ