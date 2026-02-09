Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ïº£²ó¡¢¸ø¼¨Á°¤«¤é1µÄÀÊ¤·¤«Áý¤¨¤º¿­¤ÓÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÌîÅÞ¤ÎÀ¼¡¢Æ¯¤¯³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦ÅÄÃæ·ò»á ÈæÎã¤ÇµÄÀÊ»à¼é ÅÞÁ´ÂÎ¤Ï1Áý¤Î28µÄÀÊ¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û ÀÅ²¬4¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢²ñÄ¹¤ÇÁ°¿¦¤ÎÅÄÃæ·ò»á¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿2·î9Æü¤ËÈæÎãÉü³èÅöÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ã¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ÅÄÃæ·ò»á¡ÊÈæÎãÉü³èÅöÁª¡Ë¡ä ¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬