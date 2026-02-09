2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ8¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÁªµó¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬¡ÖÁ´¾¡¡× ¾®Áªµó¶èÀ©ÅÙÆ³Æþ¸å½é¤ÎÆÈÀêÇØ·Ê ¼«Ì±¡¦°æÎÓ»á¤ËÊ¹¤¯¡È¹â»ÔÀûÉ÷¡É¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û ¾®Áªµó¶èÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÅ¸³«¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¦»³ËÜ»á Á°²óÁª¤Ç¤ÏÂçº¹¤Ä¤±¤é¤ìÇÔÀï¤â¡¢Àã¿«²Ì¤¿¤¹ ¡ã¼«Ì±ÅÞ¡¦°ËÆ£¸¬°ì¸©µÄ¡ä ¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ