¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡Ê86¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¹ñÏ¢UNHCR¶¨²ñ¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤ÎÆñÌ±»Ù±çµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëUNHCR¡Ê¹ñÏ¢ÆñÌ±¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¡Ë¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÆüËÜ¤Î¸ø¼°»Ù±çÁë¸ý¡£2000Ç¯10·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï²Î¼êË¾·îÎ°³ð¡Ê29¡Ë¤¬ºäËÜÅßÈþ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤È¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤Î2¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¶âÈ±¤ËÏÂÁõ¤Ç±é²Î¡£¸«¤¿ÌÜ¤È±é²Î¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¤½¤ì¤Ë°µÅÝÅª¤Ê