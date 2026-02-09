¥¢¥á¥ê¥«¤Î±§Ãè´ë¶È¥ì¥é¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊRelativity Space¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ·¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥é¥óR¡ÊTerran R¡Ë¡×¤ÎÂè2ÃÊÍÑ¿¿¶õ¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖAeon V¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÉ¬Í×¤Ê°ìÏ¢¤Î³«È¯»î¸³¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Í¾ì¤Î·úÀß¹©»ö¤âÀßÈ÷¿øÉÕ¡¦ÆâÁõ¹©»ö¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½éÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¢¥ ¥Æ¥é¥óR¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¡ÊCredit: Relat