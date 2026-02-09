Aile The Shota¤¬¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREAL POP 2¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµ­Ç°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ðー¤È¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¹­¹ð¤òËÜÆü¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§ME:I¡¢King & Prince¡¢Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢Aile The Shota¡¢ONE OR EIGHT¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò2·î18Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿Aile The Shota¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈà¤Î²»³Ú¤Î¥ëー¥Ä¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½ÂÃ«¤Î