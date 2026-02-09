»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÀ¾µÜ¤ÎÂô¤Ç½»Âð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢£±¿Í¤¬»àË´¡¢£´¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤ÆÇúÈ¯¤Î¸½¾ì¼þÊÕ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢£Ê£ÒÈ¯´¨±Ø¤È£Ê£Ò°ð½»¸ø±à±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿½»Âð¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤Î²È¤Ë½»¤à£¶£°ÂåÃËÀ­¡¢£²£°Âå½÷À­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Ð¤Ï±ä¾Æ¤·¡¢ÎÙ¤Î²È¤Î½»¿Í£²¿Í¡Ê£¶£°Âå½÷À­¡¦£²£°Âå½÷À­¡Ë¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â