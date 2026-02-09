¼ÄÅ«³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦¼íÌîÂÙ°ì¡Ê¤«¤Î¤¦¤ä¤¹¤«¤º¡Ë¤Ë¤è¤ëÞÕ¿È¤ÎºÇ¿·ºî¡ØWORLD PEACE¡Ù¤¬¡¢4·î1Æü¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¼íÌîÂÙ°ì¡¢ÂçÃÏ¤Î¸ÝÆ°¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹ÏÂÂÀ¸ÝÁÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Ñ¤Î¿À¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¶â»ÒÎµÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¯¤·¤Æµ´ºÍ¤ÎÌ¾¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤É½¸½¤Ç²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÎÓ Àµ¼ù¤Ë¤è¤ë¡¢¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú¶õ´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤ëºîÉÊ·²¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼íÌîÂÙ°ìÞÕ¿È¤Î1Ëç¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¸¶É÷·Ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¼ÄÅ«¤ÈÏÂÂÀ¸Ý¤Î