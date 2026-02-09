■10日(火)の全国の天気北海道と東北北部は晴れ間もありますが、夕方以降は日本海側で雨や雪の降る所がありそうです。東北南部と東日本は日中晴れる所が多いでしょう。西日本も朝は晴れ間がありますが、こちらは天気が下り坂です。九州は昼ごろから雨が降り出す見込みです。中国、四国、近畿も次第に雲が厚くなり、夜には傘の出番となるでしょう。■予想気温最低気温は前日より高い所が多いでしょう。・最低気温（前日差）札幌