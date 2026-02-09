MOVA¤Ï2·î9Æü¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖP50 Pro Ultra¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µÛ°ú¤ä¿å¿¡¤­¡¢¥´¥ß¼ý½¸¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥â¥Ç¥ë¡£¿Þ½ñ´Û¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ¤«¤µ¤Ç¶îÆ°¤¹¤ëÀÅ²»¥â¡¼¥É¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï129,000±ß¤Ç¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÅ¹Æ¬¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¦¡£¿Þ½ñ´Û¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÅ¤«¤µ¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤­¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖP50 Pro Ultra¡×¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥ÉMOVA¤Î¹âÀ­Ç½¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£µÛ°ú¡¦¿å¿¡¤­¡¦¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡¦´¥Áç¡¦¥´¥ß¼ý½¸¤Þ