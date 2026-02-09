2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æ¡¢7¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNAZE¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖDREAM STAGE NAZE Showcase Tour¡×¤Î¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤ä¥²¡¼¥à´ë²è¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿Åìµþ¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È♡ ÅöÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥­¥à¥´¥ó¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÍÍ»Ò¤âÉ¬¸«¡ªNAZE¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖDREAM STAGE NAZE Showcase Tour¡×¤¬³«ºÅ¡ªNAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¤Ï¸½ºßËè½µ¶âÍË¤è¤ë10»þ¤«¤é¡¢Ãæ