ABEMA¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×Âè50ÏÃ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×ÊüÁ÷»þ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè50ÏÃ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤òÆÈ¼«Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè50ÏÃ¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3¤Î±ÇÁü¤Þ¤¿¡¢TOP3¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×Âè50ÏÃ¥³¥á¥ó¥ÈºÇÂ¿¥·¡¼¥óTOP3¡×¤È¤·¤ÆABEMA¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤