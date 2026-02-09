衆議院選挙での自民党の圧勝を受けて日経平均株価は大きく値を上げ、史上最高値を更新しました。9日の東京株式市場は取引開始直後から全面高となり、日経平均株価は一時5万7000円を超え、上げ幅は3000円を上回る場面もありました。終値は5万6363円と史上最高値を更新しています。予想を上回る自民党の圧勝は市場にとってサプライズで、市場関係者らは、今後のマーケットについて、次のように分析しています。■大和証券・坪井裕豪