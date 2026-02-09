¤­¤Î¤¦ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ëµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°µ¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤¬3Áªµó¶è¤òÆÈÀê¤·¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎËÌÎ¦¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤â¸©Æâ¤«¤é2¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÉÙ»³1¶è¤Î³«É¼·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¼«Ì±¡¦¸µ¿¦¤ÎÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤¬8Ëü1000É¼Í¾¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Á°¿¦¤ËÂå¤¨¤ÆÍÊÎ©¤·¤¿¸µ¿¦¤Ç¡¢ÉÙ»³¤Ç¤ÎµÄ°÷·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¤Î¸õÊä¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç