²È»ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¤¤Î¤¬ËèÆü¤Î¿©»öºî¤ê¡£¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¡¢Ä´Íý¤·¤Æ¡Ä¡Ä¿©¤Ù½ª¤ï¤ì¤Ð¸åÊÒÉÕ¤±¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤«¤±¤¿¿©»ö¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©Ã¯¤À¤Ã¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤­¤ë¤«¤®¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û5ºÐ¤È1ºÐ¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎËèÆü¤Î¿©»öºî¤ê¡£ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤âÍÄ»ù¿©¤òºî¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç²¿ÉÊ¤â¤ª¤«¤º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÄÂº·É¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥¤