Ãæ±ûÁªµó´ÉÍý²ñ¤Ï9Æü¡¢½°±¡Áª¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âºÛºÛÈ½´±¤Î¹ñÌ±¿³ºº¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÎÁ°²ó½°±¡Áª¸å¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î½Ð¿È¤Î¹â¿Ü½ç°ìÈ½»ö¡Ê66¡Ë¤È¡¢³Ø¼Ô½Ð¿È¤Î²­Ìî¿¿ÖáÈ½»ö¡Ê62¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿®Ç¤¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÌ±¿³ºº¤Ï¡¢Í­¸¢¼Ô¤¬¼­¤á¤µ¤»¤¿¤¤ºÛÈ½´±¤ÎÍó¤Ë¡Ö¡ß¡×°õ¤ò½ñ¤­¡¢Í­¸úÅêÉ¼¤Î²áÈ¾¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÛÈ½´±¤¬ÈíÌÈ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£1949Ç¯¤ÎÂè1²ó°ÊÍè¡¢Á°²ó¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù196¿Í¤¬¿³ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÈíÌÈ¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï¤Ê