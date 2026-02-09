¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û2018Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¿ôÂ¿¤¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤äCM¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙSeason 1¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö»¸¡¹¥Ç¥¤¥º¡×¤òÃ´Åö¤·¡¢Á´À¤³¦3,000Ëü¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òÆÍÇË¡£¥é¥¸¥ªDJ¤ä»¨»ïÏ¢ºÜ¡¢NHK E¥Æ¥ì¡ØThe Wakey Show¡Ù¥¦¥§¥¤¥­¡¼Ìò¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É²Î°Ê³°¤Î³èÌö¤Î¾ì¤â³È¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦