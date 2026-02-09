¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÀ¼Í¥¡¦²Î¼ê Åì»³Æà±û¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2027Ç¯3·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë10th Anniv. Final Live ¡ØOVER THE RAINBOW at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢²Î¼ê³èÆ°10¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Ë¡¢²»³Ú³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤ØÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿