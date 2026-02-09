¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û2023Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÈLAWSON presents CHiCO with HoneyWorksZepp tour 2023¡Ö£é¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢Çû¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¡É¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç³èÆ°¤Ë°ìÅÙËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿CHiCO with HoneyWorks¡Ê°Ê²¼¡¢¥Á¥³¥Ï¥Ë¡Ë¡£¡Ö°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¥½¥í³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿CHiCO¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢ºÆ²ñ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÈà¤é¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È