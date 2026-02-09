²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤¬¡Ö¤Ò¤ÈÂ­Áá¤¯·è»»Çä¤ê¤Ä¤¯¤·¡ª¥»¡¼¥ë¡×¤ò2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤Î»ØÄê¾¦ÉÊ¤ò¥ì¥¸¤Ë¤Æ10¡ó°ú¤­¤ä15¡ó°ú¤­¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È»ØÄê¾¦ÉÊ¤¬20¡ó°ú¤­¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡£¥»¡¼¥ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃ²ÁÉÊ¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¥¢¥×¥ê¤Î¥¯¡¼¥Ý¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤ÎÅÅ»ÒÃÍ»¥¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È³ä°úÎ¨¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥¸¥ç¡¼¥·¥ó¤Î»ØÄê¾¦ÉÊ¤¬