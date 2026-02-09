¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÂ¿¤¯¤ÎZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢iLiFE! ¤Î¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¾¤Ë¤ÆËè½µÆüÍËÄ«9»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ç¥¸¥â¥ó´°Á´¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¡£2026Ç¯1·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¤Î¿·ED¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡¢iLiFE!¤Î¡ÖBRAVE GROOVE¡×¤Ë¡£ºîÃæ¤Ç¤â¥­¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¥Î