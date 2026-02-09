東京・中央区で8日、雪の影響とみられる交通事故に対応していたパトカーに高級外車「ランボルギーニ」が突っ込んだ事件で、逃走していた男が逮捕されました。男が供述した逃走の理由とは…。■車体後部は原形を留めないほど大破8日午前5時10分ごろに東京・中央区で撮影された映像には、ライトを光らせ、ひときわ速いスピードで走ってくる、1台の車。すると、前にいた車にぶつかり、スピードを維持したままカメラの死角に消えました