É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤Ï¡¢J1¤ÈJ2¡ÜJ3¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£J3¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì»¾´ô¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ºò¥·ー¥º¥óJ3¡¦3°Ì¤ÎFCÂçºå¤È¤Î°ìÀï¡£Çò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢¥«¥Þ¥¿¥Þー¥ì¤ÏÁ°È¾13Ê¬¡£¥´ー¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¾åÌî¡£¤³¤ì¤ò¹ë²÷¤Ë½³¤ê¹þ¤ßÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£ ¼é¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿GKº£Â¼¤¬¥´ー¥ë¤ò»à¼é¡£³«ËëÀï¤ò1ÂÐ0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·