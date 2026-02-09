¡ÖÈ¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼ Àì⾨Å¹HANERU¡×¤Ï2·î5Æü¡¢µÈ¾Í»ûËÜÅ¹¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¾Æ¤­¡×¤Î¡È¤¦¤µ¤®·¿¡É¤òÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÃòÊª¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢¡ÈÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¦¤µ¤®·¿¡É¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¢£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¾Æ¤­¡×¤¬¡¢¤¦¤µ¤®·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¡È¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¾Æ¤­¡É¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¤Ë¤¢¤ó¤³¤È¼«²ÈÀ½¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¸üÀÚ¤ê¥Ð¥¿¡¼¤ò¶´¤ó¤À¥Ð¥¿¡¼¹¥¤­¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼ÀìÌçÅ¹HANERU¤ÎÂç¿Í