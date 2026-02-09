¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£8Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»149»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¸å³ø¤È¤Ê¤ëÃæÈ×¤ÎÂ¨ÀïÎÏ³ÎÊÝ¤¬²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯