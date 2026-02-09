Æ£»ÞMYFC¤Ï£²·î£¸Æü¡¢J£²¡¦J£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EAST-B¤ÎÂè£±Àá¤Ç¡¢FC´ôÉì¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ë¡¢º£Åß¤ËFCÅìµþ¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿DF±ÊÌî½¤ÅÔ¤ÏÀèÈ¯¡£Àè·î¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Æ£»Þ¤Ë¤Ï£±·î28Æü¤Ë¹çÎ®¡££²½µ´ÖÂ­¤é¤º¤Ç¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£ ¡Ö¹çÎ®¤·¤ÆÃ»¤¤¤Ç¤¹¤±