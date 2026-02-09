J¥êー¥°¤¬º£¥·ー¥º¥ó¤«¤é8·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö½©½ÕÀ©¡×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢J¥êー¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤¬½êÂ°¤¹¤ëJ3¤È¡¢J2¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´40¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÏ°è¥°¥ëー¥×4¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ10¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤ÁíÅö¤¿¤ê18»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥êー¥°¤È°ã¤¤°ú¤­Ê¬¤±¤Ê¤·¤ÇPKÀï¤Ë¤è¤ë´°Á´·èÃåÊý¼°¡ª90Ê¬¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤á¤Ð¾¡¤Á