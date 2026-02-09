2026Ç¯2·î8Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥½¥¦¥ë¿·Ê¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¦¿·Ê¹ÄÌ¿®Ä´ºº²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñ¿Í¤Î³ä¹ç¤¬56¡ó¤ËÃ£¤·¡¢15Ç¯¤ÎÄ´ºº³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ50¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ä´ºº¤Ï25Ç¯11¡Á12·î¤Ë´Ú¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¤Î6¥«¹ñ¤Ç³ÆÌó1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÅÅÏÃ¤äÂÐÌÌ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÇÆüËÜ¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ä¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï56¡¥4¡ó¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê15¡¥8¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë10¡Á30