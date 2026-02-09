¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Î·»¤Ç¡¢¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×Áª¼ê¤Î¾®ÎÓ½á»ÖÏº¡Ê34¡Ë¤¬¡¢8Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦35¡¢ÆüÍË¸å11¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Äï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï²áµî¤Î±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÍÐÒ¤Î¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¤Ö¤ê¤ò¾Ò²ð¡£½á»ÖÏº¤âÄï¤ÎÀ­³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¾Ú¸À¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡ÖÉã¿Æ¤Ë