Vol.158-2 ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¾ÅÄ½¡Àé²Â»á¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï2026Ç¯¤ÎCES¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥½¥Ë¡¼¡¦¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¼ê³Ý¤±¤ëEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡ÖAFEELA¡Ê¥¢¥Õ¥£¡¼¥é¡Ë¡×¤ÎÏÃÂê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎEV¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤È²ÝÂê¤Ï²¿¤«¡£   º£·î¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à ¥½¥Ë¡¼¡¦¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ AFEELA 1¡Ê¥¢¥Õ¥£¡¼¥é ¥ï¥ó¡Ë 8Ëü9900¥É¥ë¡Á¡ÊÌó1400Ëü±ß¢¨¡Ë ¢¨1¥É¥ë¡áÌó154.7±ß¤Ç´¹»»¡Ê2026Ç¯