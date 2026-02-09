¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ª¤á¤á¤ÎÇ­¤µ¤ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡©Ç­¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤È²áµî¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë»Ñ¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç21Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ä°¦¤µ¤Ëµ¤Àä¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ª¤á¤á¤ÎÇ­¢ª¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Û ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ª¤á¤á¤Î¤¦¤Ë¤¯¤ó ¿Íµ¤YouTube