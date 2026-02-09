º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÄÞ¤È¤®¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç­¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¡£¤¿¤À¡¢ÄÞ¤È¤®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Ê¾õ¶·¤ÇÄÞ¤È¤®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢1.3Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§¡Ø»È¤¤Êý¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡ÙÄÞ¤È¤®¤ò¤¹¤ëÇ­¢ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¹ÔÆ°¡Û ÄÞ¤È¤®¤Î»È¤¤Êý¡¢¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡© º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥â¥Õ¥â¥ÕÇ­¤Î¤­¤Ê¤³¤â¤Á¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢